Üniversite sınavı YKS sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasıyla sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak adaylar YÖK Atlas tercih robotunu araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde adaylar YÖK atlas tercih robotundan yardım alarak tercihlerini tamamlayabilecekler. Peki YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? İşte YÖK atlas tercih sihirbazı hakkında merak edilenler...