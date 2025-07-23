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        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan

        YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için lisansüstü programlara güz ve bahar dönemlerinde ilave kontenjan verileceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:52
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        Şehit yakınları ve gazilere ilave kontenjan
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        YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için yükseköğretim kurumları bünyesindeki güz ve bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan verilmesini kararlaştırdı" ifadesi kullanıldı.

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        #YÖK şehit yakınlar
        #YÖK gazi kontenjan
        #haberler
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