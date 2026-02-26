Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL giriş belgesi yayınlandı! 2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        YÖKDİL giriş belgesi yayınlandı! 2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM ilgili resmi sitesinde detayları duyurdu. İşte, YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı

        Giriş: 26.02.2026 - 13:53
        1

        ÖSYM, 8 Mart’ta yapılacak 2026-YÖKDİL/1 sınavı için giriş belgelerini duyurdu. Adaylar sınav yerlerini AİS üzerinden öğrenebilecek. İşte YÖKDİL sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler

        2

        2026-YÖKDİL/1: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

        8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        3

        DİKKAT

        8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

