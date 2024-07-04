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        Haberler Bilgi Magazin Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Yol Arkadaşım filminin konusu nedir?

        Yol Arkadaşım filmi 4 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu İbrahim Büyükak tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte Yol Arkadaşım filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:34
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        Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Yol Arkadaşım filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Komedi türünde kaleme alınan film, 2017 yılında BKM imzasıyla gösterime girdi. Peki, "Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları...

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        YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

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        YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Oğuzhan Koç

        İbrahim Büyükak

        Emre Kınay

        Aslı Bekiroğlu

        Eda Ece

        Bahar Şahin

        Muharrem Bayrak

        S. Toygan Avanoğlu

        Rahşan Fırtına

        Erdem Baş

        E. Mesut Kılıç

        Sevilay Sandıkçı

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