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        Haberler Gündem Güncel Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Niğde'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:33
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        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Niğde'de S.D (63) idaresindeki Aydoğanlar firmasına ait yolcu otobüsü, Niğde-Aksaray kara yolu Yakacık köyü yakınlarında, E.T.T. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan, otobüsteki 3 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #Niğde
        #trafik kazası
        #yolcu otobüsü
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