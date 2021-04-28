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HaberlerGirişimcilikYolcu360 6 milyon dolar Seri A yatırımı aldı
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Araç kiralamaya 6 milyon dolarlık Seri A yatırımı

2015 yılından bu yana faaliyet gösteren araç kiralama platformu Yolcu360, 30 milyon dolarlık değerleme sonucunda Eksim Holding’den 6 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldığını duyurdu. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, girişimin ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem olduğunu kaydederek, değerlemenin ve alınan yatırımın unicorn (milyar dolarlık girişim) olma hedefleri için bir yakıt ikmali olduğunu söyledi

Yolcu360 6 milyon dolar Seri A yatırımı aldı
HABERTURK.COM

Araç kiralama platformu Yolcu360, 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20’si karşılığında Eksim Holding’e bağlı Eksim Ventures’tan 6 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldı.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, girişimin ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem olduğunu kaydederek, "Şu anda Türkiye’de ehliyeti olan her 10 kişiden altısının aracı yok, bize göre almasına da gerek yok. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araçlık ekosistemimiz ile hizmet veriyoruz" dedi.

2022 CİRO BEKLENTİSİ 500 MİLYON TL

Değerlemenin ve alınan yatırımın unicorn (milyar dolarlık girişim) olma hedefleri için bir yakıt ikmali olduğunu söyleyen Umut Yıldırım, Yolcu360’ın 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayının 2020 yılında 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştığını belirtti. Yıldırım, 2017 yılında 6 milyon TL olan gelirlerin 2020 yılında 100 milyon TL’ye ulaştığını da belirterek, 2022 yılında 500 milyon TL’yi aşan bir gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak da, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, Yolcu360’ın araç kiralama sektörünün tüm paydaşlarına değer katan bir iş modeli inşa ettiğine dikkat çekti.

Oruncak, "Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz. Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz" diye konuştu.

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