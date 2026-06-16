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        "Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığı, "2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçlarının açıklandığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 22:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Görevlendirilmesi yapılan yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Öğretmen atama sonuçları, 26 Haziran'da ilan edilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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