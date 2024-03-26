Youcef Atal'dan transfer itirafı: Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif aldım!
Fransa temsilcisi Nice takımından Filistin paylaşımı ile ceza alan ve ara transfer sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Youcef Atal, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, kendisine gelen transfer tekliflerini açıkladı
Yukatel Adana Demirspor'un, Nice'den kadrosuna kattığı sağ bek Youcef Atal, transfer sürecine ve Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.
Sofoot'da yer alan haberde, transfer döneminde karar verme aşamasıyla ilgili konuşan Cezayirli futbolcu, "Türkiye'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala Adana Demirspor, Trabzonspor ve Galatasaray, beni istedi. Adana Demirspor, benim için çok istekliydi. Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal ve Mario Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti.
Mario imzalamam konusunda ısrar etti, bana iyi bir takıma sahip olduklarını ve sezonu iyi bir yerde bitirmek için çok katkıda bulunabileceğimi söyledi. Nice'ten tanıdığım Balotelli uyum sağlamam konusunda da çok yardımcı oldu gerçekten iyi bir adam." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de mutlu olduğunu dile getiren Atal, "Ramazan'da ailemle birlikte Müslüman bir ülkede bulunuyorum, daha ne isteyebilirim ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlıdır. Bunu Adana'da buldum. Ayrıca statlardaki atmosfer de Cezayir'deki gibi sıcak, bunu seviyorum." dedi.