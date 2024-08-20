Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig’in geçen sezonki şampiyonu Galatasaray, bu sezon Avrupa’daki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takımın play off turu maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Aslan, Young Boys’u eleyip play-off turunu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına kalacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Peki Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.