Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Sarı kırmızılı takım, play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Aslan, ilk maçı deplasmanda oynarken ikinci mücadele İstanbul'da oynanacak. Galatasaray'în Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar ''Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Young Boys - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
Süper Lig’in geçen sezonki şampiyonu Galatasaray, bu sezon Avrupa’daki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takımın play off turu maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Aslan, Young Boys’u eleyip play-off turunu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına kalacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Peki Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Young Boys - Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü oynanacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Young Boys - Galatasaray maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ise 27 Ağustos 2024 Salı günü İstanbul'da oynanacak.
İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.