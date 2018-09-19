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Young Boys - Manchester United | CANLI YAYIN

Manchester United, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Young Boys'a konuk oluyor. Young Boys - Manchester United maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

19 Eylül 2018 Çarşamba, 21:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... YOUNG BOYS - MANCHESTER UNİTED MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys deplasmanında 3 puan arıyor. İki takım ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Daha önce İngiliz takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece birini kazanabilen Young Boys, United karşısında sürpriz yapmak istiyor.

YOUNG BOYS - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Young Boys - Manchester United maçı saat 22.00'de beIN Sport Max1'den canlı olarak yayınlanacak.

YOUNG BOYS - MANCHESTER UNİTED

STAT: Wankdorf Stadyumu

HAKEMLER: Deniz Aytekin, Eduard Beitinger, Rafael Foltyn (Almanya)

YOUNG BOYS: Von Ballmoos, Mbabu, Camara, Von Bergen, Benito, Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani, Hoarau, Assalé

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Dalot Teixeira, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Matic, Fred, Rashford, Lukaku, Martial

İSTATİSTİKLER:

  • Young Boys ve Manchester United tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak.
  • Young Boys, 1986/87 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bu, aynı zamanda İsviçre ekibinin 1992'de oluşturulan yeni Şampiyonlar Ligi formatında, bu turnuvadaki ilk katılımı.
  • Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne 22. kez katılıyor. Bu turnuvaya en fazla katılan İngiliz takımı olan United, Real Madrid, Barcelona ve Porto'nun ardından (23) turnuvaya en fazla katılan dördüncü takım.
  • Young Boys, Şubat 2015'ten bu yana ilk kez evinde bir İngiliz takımıyla Avrupa kupası maçına çıkacak. O sezon, Avrupa Ligi son 32 turunda Everton ile karşılaşan Young Boys, maçı 1-4 kaybetmişti.
  • Young Boys, İngiliz takımlarıyla oynadığı altı maçın sadece birini kazanabildi (1B 4M). O galibiyet de 2010/11 sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçında Tottenham'a karşı gelmişti (3-2).(OPTA) 

 

 

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