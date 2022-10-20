Google’ın video platformu YouTube’da herkese açık kullanıcı adları dönemi başlıyor. Gelecek haftalarda kullanılmaya başlanacak herkese açık kullanıcı, YouTube kanallarına özel olacak. Yorumlar ve topluluk gönderileri gibi etkileşim araçlarında sözkonusu kullanıcıdan bahsetmek için sözkonusu bu herkese açık kullanıcı adı kullanılabilecek.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ URL’Sİ AYRILACAK

Herkese açık kullanıcı adı seçme imkanı tüm kanallara önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacak. YouTube, kullanıcılara herkese açık kullanıcı adını seçebileceği bir e-posta gönderecek ve kullanıcılar bununla ilgili olarak YouTube Studio'dan bildirim alacak.

Kullanıcının kanalının kişiselleştirilmiş URL'si varsa bu, herkese açık kullanıcı adı olarak seçebilmeleri için ayrılacak. Kullanıcı için ayrıldığından farklı bir herkese açık kullanıcı adı isteyenler, bunu değiştirebilecek.