Google’ın video platformu YouTube’da herkese açık kullanıcı adları dönemi başlıyor. Gelecek haftalarda kullanılmaya başlanacak herkese açık kullanıcı, YouTube kanallarına özel olacak. Yorumlar ve topluluk gönderileri gibi etkileşim araçlarında sözkonusu kullanıcıdan bahsetmek için sözkonusu bu herkese açık kullanıcı adı kullanılabilecek.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ URL’Sİ AYRILACAK
Herkese açık kullanıcı adı seçme imkanı tüm kanallara önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacak. YouTube, kullanıcılara herkese açık kullanıcı adını seçebileceği bir e-posta gönderecek ve kullanıcılar bununla ilgili olarak YouTube Studio'dan bildirim alacak.
Kullanıcının kanalının kişiselleştirilmiş URL'si varsa bu, herkese açık kullanıcı adı olarak seçebilmeleri için ayrılacak. Kullanıcı için ayrıldığından farklı bir herkese açık kullanıcı adı isteyenler, bunu değiştirebilecek.
SEÇMEYENE OTOMATİK ATANACAK
YouTube, 14 Kasım 2022'ye kadar herkese açık kullanıcı adı seçmeyenler için otomatik olarak bir herkese açık kullanıcı adı atayacak. Bu ad, istenirse daha sonra YouTube Studio'dan değiştirilebilecek.
Herkese açık kullanıcı adı ile YouTube dışındaki kullanıcıları kanalınıza yönlendirebileceksiniz. Örneğin, herkese açık kullanıcı adınızın @user123 olması durumunda kanalınızın URL'si https://youtube.com/@user123 olacak.
AŞAMALI OLARAK TÜM KANALLARA GELECEK
Herkese açık kullanıcı adları gelecek birkaç hafta boyunca aşamalı olarak tüm kanallara sunulacak. Tüm kullanıcılar için kullanıma sunulduğunda ise herkese açık kullanıcı adı şu kısımlar dahil olmak üzere YouTube genelinde kullanımda olacak: Shorts sekmesi, arama sonuçları, yorumlar ve bahsetmeler.
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