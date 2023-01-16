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YouTube’dan küfürlü içeriklere yeni bir düzenleme yolda

YouTube, yürürlüğe soktuğu küfür politikası sonrası içerik üreticilerin tepkisine neden olan küfür kurallarını güncellemeyi planlıyor! Küfürlü içerik kullananların reklam içerikleriyle para kazanmasının önünü kesen politikasında yumuşatma yoluna gidiyor. Türk Ceza Kanunu'na göre sosyal medyada kişiye hakaret durumunda ise ağırlaştırılmış ceza uygulanıyor!

YouTube’dan küfürlü içeriklere yeni bir düzenleme yolda! -Güncel haberler

Sosyal medya özellikle ebevenler için son dönemde ciddi bir risk alanı olarak görülüyor. Çoğu içerik üretici, küfür içerikli videolarıyla bu platform üzerinden para kazanıyordu.

Önde gelen içerik oluşturuculardan YouTube ise da bu risk hissini minimuma indirmek için çalışmalara imza atmıştı. Kasım ayında yapılan bir düzenleme ile sosyal medyanın reşit olmayan kullanıcılarla ilişkisini hedef alan yeni düzenlemelerle, şirket açıkça büyük video hazinesini yaşa daha uygun ve reklamveren dostu hale getirmeye çalıştığını vurgulamıştı. Ancak içerik üreticilerden gelen tepkiler YouTube’u geri adım atmaya zorlayacak gibi gözüküyor.

VİDEOLAR KALDIRILDI

Önde gelen sosyal medya içerik merkezlerinden YouTube, içerik oluşturuculardan gelen tepkiler üzerine küfür politikasında geri adım atıyor. Bazı kullanıcıların eski videolarının kaldırdığını ve görünüme kapattığını gören şirket, içerik oluşturucuların bu tepkileri üzerine küfür koşullarında yumuşama yapabileceğini açıkladı.

KASIM AYINDA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Kasım 2022’de hayata geçirilen YouTube’un yeni küfür politikası, videoları daha çok reklamverenlerin talep ettiği bir hale dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle küfür ve şiddete yaklaşımı düzenleyen firma, platformun küfür ve şiddete yaklaşımını yeniden elden geçirmeyi planlıyor.

İÇERİK OLUŞTURUCULARI DİNLİYOR

YouTube sözcüsü Michael Aciman, TechCrunch'a verdiği demeçte, "Son haftalarda bu güncellemeyle ilgili birçok içerik oluşturucudan haber aldık. Bu geri bildirim bizim için önemlidir ve endişelerini gidermek için bu politikada bazı düzenlemeler yapma sürecindeyiz. Paylaşacak daha fazla şeyimiz olur olmaz içerik oluşturucu topluluğumuzla kısa bir süre sonra iletişime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Kasım ayında YouTube’un yayınladığı politikada, şiddet tanımını gerçek dünyadaki tasvirlerin ötesine genişleterek oyun içi şiddet içeriği "gerçek bir kişiye yönelik veya şok edici deneyimler (acımasız toplu katliam gibi) yaratmak için üretilen eylemler" de dahil olmak üzere genişletmişti. Şirket, "standart oyunda" vahşetin kabul edilebilir olduğunu, ancak yalnızca bir videonun ilk 8 saniyesinden sonra olduğunu söyledi.

KÜFÜR POLİTİKASI DAHA SERTTİ!

YouTube, artık (hell) "cehennem" ve (damn) "lanet olsun" kelimelerini küfürlü kelimeler olarak saymayacağını, ancak diğer tüm küfürlerin ciddiyete göre farklılaştırılmak yerine bir araya getirileceğini açıkladı (örneğin, (shit) "bok" ve (fuck) "lanet olsun" gibi kelimeler artık aynı şekilde ele alınacaktı). Ayrıca, yeni politikaya göre, "Başlıkta, küçük resimlerde veya videonun ilk 7 saniyesinde kullanılan veya video boyunca tutarlı bir şekilde kullanılan küfürler, reklam geliri elde edemeyecek" deniliyor.

8. SANİYEDEN SONRA KÜFÜR SERBEST!

Yayınlanan videonun 8. saniyesinden küfür ediliyor ise bunun bir problem yaratmayacağı vurgulanıyor. Ancak birçok video, değişiklikler duyurulmadan çok önce yayınlandığı için büyük bir grup bundan etkilendi ve içerikler reklam ile para kazanamaz hale geldi.

İçerik üreticilerin, aralık ayının sonlarında yürürlüğe giren yeni politikalardan zarar gördüğü ve bazı videoların erişimlerini ve reklam uygunluklarını sınırlayan yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı görüldü.

RTGame'ı yöneten YouTube içerik oluşturucusu Daniel Condren, bu hafta bir milyondan fazla görüntüleme alan bir videoda politika değişikliğinin kendi kanalı üzerindeki etkisini araştırdı. Condren, yaklaşık bir düzine videonun para kazanmasının kapatıldığı ve temyiz talebinin reddedildiğini gördükten sonra son haftalarda yaptırım değişiklikleriyle boğuşuyor.

“GEÇİM KAYNAĞI RİSK ALTINDA”

Condren Twitter'da "Bu devam ederse tüm geçim kaynağımın risk altında olduğunu gerçekten hissediyorum. Bunun olmasına çok üzüldüm ve bunu çözmek için yapabileceğim hiçbir şey yok gibi görünüyor" şeklinde açıklama yaptı.

DÜZENLEME ÖNCESİ VİDEOLARA İZİN ÇIKABİLİR

Politikanın henüz tam olarak nasıl değiştirileceği açıklanmamış olsa da, YouTube’un içerik oluşturucuların gelir için güvenebileceği eski, değişiklikten önce yayınlanmış videolar için yaptırımı geri almasının gündemde olduğu belirtilenler arasında.

CEZA KANUNUMA GÖRE, NORMAL CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ HALİ

Küfür, hakaret gibi eylemlerin, sosyal medya ve internet gibi bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi, suçun nitelikli hali olarak görülüyor. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya kanalları üzerinden başkalarına hakaret eden kişilere Türkiye Ceza Kanunu'na göre hakaret suçu için öngörülen cezai yaptırımın, ağırlaştırılmış hali uygulanıyor!

Zira sosyal medyanın bir amacı da kişilerin yapmış olduğu paylaşımları, toplumun, fiziki dünyada ulaşabileceklerinden daha geniş kesimlere daha hızlı şekilde iletebilecek şekilde yaymalarıdır. Dolayısıyla hakaret içeren bir paylaşım yapıldığı taktirde bunu bilinçli olarak yayma düşüncesiyle yaptığı kabul ediliyor. TCK madde 124/4'e göre hakaret suçu alenileşirse ceza altıda bir oranında artırılır.

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