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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat haberleri: Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, termal otelin havuzuna düşen 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit boğularak can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından otel müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:00
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        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
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        Yozgat'ta, yürekleri yakan olay Sorgun ilçesinde yaşandı. Babası A.Y. ile 15 Haziran Pazar günü ilçedeki bir termal otelin havuzuna giden 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit, babasının havuz başından kısa süreli ayrıldığı esnada havuza düştü.

        VATANDAŞLAR GEÇ FARK ETTİ

        AA'daki habere göre havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuğu çıkartan vatandaşlar, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz Buğra Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        8 GÖZALTI VE 2 TUTUKLAMA

        Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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