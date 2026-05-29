Yozgat'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Yozgat Çayıralan'a bağlı Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

AA'nın haberine göre; küçük kız çocuğunun bulunması için ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

