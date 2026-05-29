Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu; çalışma başlatıldı

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 03:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat Çayıralan'a bağlı Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

        AA'nın haberine göre; küçük kız çocuğunun bulunması için ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

        Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk bayramlaşma

        Siyasi partilerde bayramlaşma programları düzenleniyor. CHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti. 3 bayram sonra ilk bayramlaşmada, AK Parti heyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ziyarette bulundu

        #Yozgat
        #Çayıralan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını