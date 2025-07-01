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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'taki yangınların şüphelisi yakalandı | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta tarla yangınlarının şüphelisi yakalandı

        Yozgat'ta tarlalarda çıkan yangının şüphelisi, komando timinin arama tarama çalışmalarıyla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:48
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        Yozgat'taki yangınların şüphelisi yakalandı
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        Yozgat'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde çıkan tarla yangınlarını N.S.'nin başlattığı belirlendi.

        Şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma komando timi, JASAT ve istihbarat ekiplerince Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri ile çevresinde arama tarama faaliyetleri yapıldı.

        Yangınları çıkardığı belirlenen N.S., Sarıkaya ilçe merkezinde yakalandı, üzerinde yapılan aramada 2 bıçak ele geçirildi. N.S., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

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