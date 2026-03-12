Canlı
        Haberler Gündem Güncel YRP Dörtyol İlçe Başkanı Kıymacı tutuklandı | Son dakika haberleri

        YRP Dörtyol İlçe Başkanı Kıymacı tutuklandı

        Hatay'da Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı, bir evin kapısına silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 02:02
        YRP'li ilçe başkanı tutuklandı
        Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.I'nın Kuzuculu Mahallesi'ndeki ikametinin kapısına maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Kıymacı olduğunu belirledi. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlının evinde ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kıymacı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

        #Hatay
        #dörtyol
        #Yeniden Refah Partisi
        #haberler
