Yüce Auto çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi

Çek otomotiv üreticisi Skoda'yı Türkiye'de temsil eden Yüce Auto'nun çalışanlarına verdiği ikramiye miktarı geçen sene çok konuşulmuştu. 2022 yılında, çalışanlarına 25 maaş ikramiye veren markanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Yüce Auto bu sene de çalışanlarına verdiği ikramiye miktarıyla gündeme geldi. Firma 2023 yılı ikramiyesi kapsamında çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE İKRAMİYE VERİLDİ Yüce Auto, ikramiye uygulamasını pandemi döneminde de devam ettirdi. Pandeminin bir senesinde 13, diğer senesinde 14 maaş ikramiye verildi. REKLAM Yüce Auto aynı zamanda Kincentric Best Employers kapsamında dört kez 'En İyi İş Yeri' ödülünü kazandı.