Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü İldiz, Haluk Ulusoy tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada zorlu bir sezonun ardından hedefi yakalamanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

İldiz, takıma geldiği ilk günden bu yana çok ciddi bir şekilde gösterilen desteğin meyvelerini güzel bir şekilde topladıklarını anlatarak, "Herkes sıcak ilgi gösterdi. Camiada bütünlüğü sağlamak bizim için avantaj oldu. Bu birliktelik ve bize olan inançla deplasmanlardan istediğimizi aldık. Gerek oynadığımız futbol açısından gerekse de çağdaşlık ve hedef açısından Denizlispor'un ne olduğunu herkes gördü. Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz. Artık bundan sonra bu mutluluğu hiçbir şey bozamaz." değerlendirmesinde bulundu.