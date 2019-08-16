Geçen sezon teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yaz döneminde takıma yaptığı transferlerle dikkati çeken Yukatel Denizlispor, 9 sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başladı.
Geçen sezon Yukatel Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyonluğuna katkı sağlayan oyunculardan Recep Niyaz, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen takımının ilk golüne imza attı.
Recep Niyaz, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla 4 gole imza atmıştı.
90+3. dakikada yerini Mustafa Yumlu'ya bırakan Recep Niyaz, yeşil-siyahlı taraftarlardan büyük alkış aldı.
Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de 49 golü bulunan Hugo Rodallega, yeni takımı Yukatel Denizlispor'la da ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
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