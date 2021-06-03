'Yüksek temettü kabiliyetimiz var'

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Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan ve bugün ve yarın (3-4 Haziran 2021) halka arz için talep toplayan Başkentgaz, hisse başına 9.72 TL fiyatla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki reel olarak 5 yılda yüzde 25 büyüyeceğini söyleyen Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, "Başkent Doğalgaz şimdiye kadar kendi kaynakları ile büyüdü. Bundan sonra da Ankara'da bu lisansı çerçevesinde mevcut hat uzunluğunu 13 bin kilometreden 26 bin kilometreye çıkaracak. Şu anda 2 milyona ulaşmak üzere olan abone sayısını da 2.5 milyona ulaştıracak. Bu şüphesiz ki daha büyük gelir, daha büyük Ebitta ve daha büyük temettü kabiliyeti demek. Fon fazlamız olduğu için yatırımcıların hem büyüme potansiyeli hem de çok yüksek temettü ödeme potansiyeline sahip olan Başkentgaz'a ortak olmalarını faydalı görüyoruz" dedi. Kazanç, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi: "Başkent Doğalgaz, 2016 yılı başında yatırım ortaklığı statüsü kazandı. Bu statü çerçevesinde Kurumlar Vergisi istisnasına tabi. Bu statünün doğal sonucu olarak şirket sermayesinin yüzde 25'i halka açılmak durumda. Yatırım büyüklüğünün de taleple uyumlu olması adına yüzde 25'i doğrudan halka arz edilmekle birlikte piyasadaki arz talep dengesini korumak için arzın yüzde 10'u (680 milyon TL) Torunlar gurubu şirketleri ve çalışanlarına tahsis edildi. Fiilen piyasaya sunduğumuz halka arz oranı yüzde 15, o da 1 milyar 20 milyon liraya tekabül ediyor. Ayrıca 30 günlük süre boyunca Fiyat İstikrar Fonu'na piyasaya sunduğumuz halka arz büyüklüğünün yüzde 50'si kadar yani 510 milyon lira ayırdık."

'BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK'

Başkentgaz'ın 1980 yıllarında Ankara'ya gaz dağıtmak üzere kurulduğunu açıklayan Kazanç, şirketin 2007 yılında bugünkü kanuni statüsünü kazanarak anonim şirkete dönüştüğünü belirterek, "2013'te yapılan özelleştirme ile Torunlar Enerji, Başkentgaz'ı 1 milyar 162 milyon dolar bedelle aldı. O günden bu güne yönetimini başarıyla sürdürüyor. Biz şirketi devraldığımızda Ankara'nın 1 milyon 450 kullanıcısına gaz tedariki Başkent Doğalgaz tarafından yapılıyordu. Toplam hat uzunluğu da yaklaşık 9 bin 500 kilometreydi. Devraldığımızda şirket borçluydu. 8 yılda biz altyapı yatırımlarımızı inanılmaz hızlandırdık. Şebeke uzunluğumuz 13 bin kilometreye, abone sayımızı 1 milyon 900 binin üzerine çıkardık. Yılsonuna kadar 2 milyona ulaşacağız. Ayrıca çok önemli teknolojik atılımlar yaptık. Mevcut şebekenin iyi hizmet vermesi gaz akışının düzenli olması adına yatırımlar yaptık, bugün gaz akışını canlı olarak izleyebiliyoruz. Donanım ve teknik açıdan SAP sistemi ile büyük yatırım süreçlerini devreye soktuk. Faturalamadan tahsilata, müşteri bilgilerinin saklanmasına kadar çok ciddi geliştirmeler yaptık" dedi.

1.9 MİLYAR LİRA NET NAKİT VARLIĞI VAR

Başkentgaz'ın lisansının Ankara'nın toplam 25 ilçesinin 22'sini kapsadığını anlatan Kazanç, bunun Ankara'nın yerleşik nüfusunun yüzde 96.4'üne tekabül ettiğini ifade ederek "Şu anda 17 ilçeye gaz götürmüş durumdayız. Yatırım hamlesi ile de 17 ilçeyi 22'ye ulaştıracağız. Yıl bitmeden hem tüm Ankara'ya gaz ulaşmış hem de abone sayımız 2 milyona çıkmış olacaktır" dedi.

Özelleştirmeden bu yana hem şebeke uzunluğu hem abone sayısının artması ile tüketim hacminin yükseldiğini dile getiren Kazanç, şunları kaydetti: "Şirketin tüm işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu regülasyonuna tabi. Bu da şirket açısından bugün ve gelecekteki nakit akışının öngörülebilir olmasını sağlıyor. Bu imkanlar dahilinde çok kayda değer bir nakit birikimi yapabildik. Şirketin altyapı olarak sahip olduğu boru hatları ve sistemlerin üzerine 31 Mart 20212 itibariyle 2 milyar 700 milyon lira nakit varlığı borçları çıktığımızda da 1 milyar 937 milyon lira net fon fazlası var. Bu gelişim sürecinde son 3 yılın tamamında dağıtılabilir karın tamamını ortağımıza dağıttık. 2020 yılı için 566 milyon lira temettü verdik. Son dönemde yapılan halka arzlarla karşılaştırıldığında Başkentgaz'ın çok yüksek tutarlı temettü dağıtma potansiyelini bir avantaj olarak görebiliriz."

6.8 MİLYAR LİRALIK PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ

Kazanç, Başkentgaz'ın son 12 ayda 5 milyar 238 milyar lira satış geliri ve 841 milyon lira Ebitta ile 599 milyon lira net karı olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda durumun benzer olduğunu, yıllık yüzde 20 civarında bir hasılat artışı gerçekleştiğini Ebitta kaleminin ise 735 milyondan 841 milyona yükseldiğini söyledi. Kazanç, aynı tempoyu reel büyüme ile birlikte sürdürdüklerini kaydetti. Şirketin 780 milyon lira borcu olduğunu ancak 2.7 milyar lira nakdi nedeniyle fon fazlası olduğunu anlatan Kazanç, "Borç ve varlıkların tamamı Türk Lirası'dır. Herhangi bir yabancı para riskimiz de yoktur" dedi. Kazanç 2021 yılını 900 milyonun biraz ürerinde bir Ebitta 700 milyon lira net kar ve bunların sonucunda 650 milyon lira da temettüye dönüşecek değeri tahmin ettiklerini açıkladı. Halka arz fiyatına göre şirketin piyasa değerinin 6 milyar 804 milyon lira olduğunun hesaplandığını bildiren Kazanç, "Bu rakamla yüzde 9'luk bir temettü veriminden bahsedebiliriz" dedi.