Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor: 3 kişi hayatını kaybetti!

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İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etti.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etti.