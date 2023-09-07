Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor: 3 kişi hayatını kaybetti!
Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşulları ve sel tehlikesinin bu akşama kadar devam edeceği bildirildi. Ülkede iki gündür mücadele edilen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ı etkisi altına alan kötü hava koşullarının bu akşama kadar devam edeceği bildirildi, ülkede sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etti.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etti.
"24 SAAT BOYUNCA DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Kikilias, "Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina’nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi’ni de kısmen etkileyecek." diye konuştu.
CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kardiça'da sel sularına kapılan 82 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Volos'ta bir ve Magnisia'da bir kişinin hayatını kaybettiği selde, toplam can kaybı sayısı 3 oldu.
Sivil Koruma Biriminden Atina'da bulunanların cep telefonlarına gönderilen mesajda, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.
Atina ve çevresinde de gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar olmuş, trafikte aksaklıklar yaşanmıştı.
Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı.
Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.