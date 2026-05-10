        Haberler Spor Futbol Yunanistan Ligi'nin şampiyonu AEK oldu

        Yunanistan Ligi'nin şampiyonu AEK oldu

        Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nun 4. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'u 2-1 yenen ve sezonun bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Olympiacos'a 8 puan fark atan AEK, şampiyonluğunu ilan etti. 62. dakikada Andrews Tetteh'in golüyle 1-0 geriye düşen AEK'e galibiyeti getiren golleri 72'de Ambrosini Cabaça ve 90+3. dakikada Joao Mario attı.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 22:56 Güncelleme:
        Yunanistan Ligi'nde şampiyon AEK!

        Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yenen AEK şampiyon oldu.

        Atina şehrindeki Allwyn Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        Maçın 62. dakikasında Panathinaikos, Andrews Tetteh ile öne geçerken AEK, 72. dakikada Zini ile beraberliği yakaladı.

        AEK, Joao Mario'nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

        Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda toplamda 70 puana ulaşan AEK bitime iki maç kala 62 puandaki Olympiacos'un önünde yer aldı.

