Yunus Akgün'de iş imzaya kaldı!
Galatasaray'ın bir süredir sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüttüğü Yunus Akgün'de prensip anlaşması sağlandı; iş imzaya kaldı
Galatasaray’ın bu sezonki yıldızı Yunus Akgün imzayı atıyor…
Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılmasından sonra bayrağı devralan Yunus Akgün bir süredir Galatasaray ile masadaydı.
Galatasaray bu sezonki performansla Avrupa kulüplerini de peşine takan milli futbolcunun sözleşmesini yenilemek istiyordu.
Uzayan görüşmeler bir türlü neticelenmeyince spekülasyonlar da çıkarken prensip anlaşması nihayet sağlandı.
Galatasaray 31 Mayıs 2026’da bitecek olan sözleşmenin 2030’a kadar uzatılması konusunda Yunus Akgün tarafıyla prensipte anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun 16 milyon TL’lik yıllık ücretine de bu anlaşmayla birlikte büyük bir zam geliyor.
Sarı-kırmızılılar ile Yunus Akgün tarafı 2 milyon 250 bin Euro bandında bir meblağ karşılığında anlaşma sağladı.
Yunus’un sözleşmesinde performansa bağlı olarak başarı bonusu da yer alacak ve bu sözleşme Türk Lirası cinsinden yapılacak.
Yunus’un 14 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin de yeni mukaveleden kaldırılması bekleniyor.