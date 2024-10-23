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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den PFDK açıklaması - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'den PFDK açıklaması

        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 4-3'lük Elfsborg galibiyetinde rol oynayan Yunus Akgün, maçın ardından PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:32
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        Yunus Akgün'den PFDK açıklaması!
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        Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, 4-3'lük Elfsborg galibiyetinin ardından PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili konuştu.

        Yunus Akgün yaptığı açıklamada, "Üzücü bir haber aldık, şehitlerimiz var, üzücü bir durum. 4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz." dedi.

        PFDK SEVKİ AÇIKLAMASI

        PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili Yunus, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü." diye konuştu.

        Yunus Akgün ayrıca, "Hedeflerimizi hep söylüyoruz. Ligde ve Avrupa'da kupaları kazanmak istiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Herkes keyif alıyor. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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