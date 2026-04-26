Yunus Akgün: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz." dedi.

PENALTI POZİSYONU

Milli futbolcu, penaltı pozisyonu için, "Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz." diye konuştu.