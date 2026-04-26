Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

        Yunus Akgün: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları derbi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı çok gururlu olduklarını ifade eden Akgün, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 22:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla yenen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

        Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz." dedi.

        PENALTI POZİSYONU

        Milli futbolcu, penaltı pozisyonu için, "Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz." diye konuştu.

