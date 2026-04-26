Yunus Akgün: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz
Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları derbi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı çok gururlu olduklarını ifade eden Akgün, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var." şeklinde konuştu.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 22:50
"TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"
Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz." dedi.
PENALTI POZİSYONU
Milli futbolcu, penaltı pozisyonu için, "Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz." diye konuştu.
