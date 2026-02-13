Yunus Akgün gol sayısını 8’e çıkardı!
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçıyla bu sezon ligde 5, toplamda 8. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen’in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 1’ini de Turkcell Süper Kupa’da attı.
Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.