Yunus Akgün gol sayısını 8’e çıkardı!

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen’in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 1’ini de Turkcell Süper Kupa’da attı. Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.