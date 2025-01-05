Yunus Akgün yine işbaşında!
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı olan Yunus Akgün, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor müsabakalarının ardından da sorumluluk aldı; Göztepe'yi yıkan golü attı
Yunus Akgün Galatasaray’da fark yaratmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar ara dönüşünde Göztepe’yi konuk ederken 3 puanı getiren isim Yunus Akgün oldu.
Galatasaray, yaş ortalaması düşük ve koşu mesafesi yüksek bir rakip olan Göztepe karşısında zorlandı.
Oyun kurulumunda güçlük yaşayan ve uzun paslara zorlanan sarı-kırmızılılar topu nadiren yere indirebildi.
Mücadele 1-1 devam ederken sahneye bir kez daha Yunus Akgün çıktı.
Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarının yanı sıra Trabzonspor karşısında da sorumluluk alan ve galibiyetlerde başrol oynayan Yunus galibiyeti getiren isim oldu.
Gabriel Sara’nın hat kıran pasının devamında ceza sahasına koşu gösteren milli futbolcu dar açıdan galibiyet golünü kaydetti.
Yunus Akgün böylece 8 Aralık’tan bu yana oynadığı son dört maçın tamamında da gol atmış oldu.
İlk dokuz haftada 3 gole doğrudan katkı sunan milli futbolcu son dört haftada 8 gollük katkı sundu.