YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Yurt dışına çıkış yapan yolculardan çıkış başına 150 TL harç bedeli alınıyor. Ödemesi yapılan harçlar bir ay boyunca istenilen seyahatte kullanılıyor.

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair, "Çalışma var. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Makul bir oran olacaktır. Toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak bir takım istisnalar olacaktır." sözlerine yer verdi. Harçlara dair Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama gelmişti:

''Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır. Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.''