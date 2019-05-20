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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yurt dışı üretici fiyatlarında nisanda yıllık artış yüzde 33.43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bu yılın nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Nisan ayında, aylık yüzde 4.93, yıllık yüzde 33.43 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi

 Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,43 ve on iki aylık ortalamalara göre %40,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %4,71, imalat sanayi sektöründe ise %4,93 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Nisan 2019



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; %17,81 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %6,19 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %5,59 ile mobilya sektöründe gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Nisan ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Nisan 2019



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