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Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! 2023 IMEI kayıtlarına büyük zam geliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.

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  • Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! 2023 IMEI kayıtlarına büyük zam geliyor!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)'in ekim ayı enflasyon rakamlarından sonra 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.
  • Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! 2023 IMEI kayıtlarına büyük zam geliyor!

    Açıklanan rakamlardan sonra gelen bilgilere göre, vergi, harç, ceza, pasaport ücreti, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı, yeni yıl ile birlikte 2022 yılı için ortaya çıkan yüzde 122.93’lük yeniden değerleme oranında artırılacak.
  • Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! 2023 IMEI kayıtlarına büyük zam geliyor!

    IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

    2022 IMEI kayıt ücreti: 2 bin 732 TL

    IMEI kayıt harçları 2023 yılı ile birlikte yeniden değerleme oranında artarak, 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.
  • Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oldu! 2023 IMEI kayıtlarına büyük zam geliyor!

    1 KASIM'DA YENİ KURAL GELMİŞTİ!

     

    Ticaret Bakanlığı'nın geçtiği yeni uygulamaya göre yurt dışından telefon getiren kişiler 3 yıl boyucna gözlemlenecek. 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

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