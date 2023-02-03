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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 86,46, aylık yüzde 4,15 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 125,53 artış gösterdi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 86,46, aylık yüzde 4,15 arttı
HABERTURK.COM

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 86,46, aylık yüzde 4,15 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 125,53 artış gösterdi.

İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 70,49 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 101,51, imalatta yüzde 70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 237,14 ve su temininde yüzde 116,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 60,98, dayanıklı tüketim malında yüzde 69,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 97,14, enerjide yüzde 188,23 ve sermaye malında yüzde 60,19 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,12 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,08 artış, imalatta yüzde 5,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,13 azalış ve su temininde yüzde 2,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,46 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,34 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,19 artış, enerjide yüzde 0,64 azalış ve sermaye malında yüzde 6,29 artış olarak gerçekleşti.

YILLIKTA 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 28,97 ile ana metaller, yüzde 43,33 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 47,77 ile kauçuk ve plastik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 237,14, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 147,26, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 145,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIKTA 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış; yüzde 9,00 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,13 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık içecekler yüzde 20,42, kömür ve linyit yüzde 15,37, diğer ulaşım araçları yüzde 13,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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