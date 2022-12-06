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Haberler Merak Edilenler Yurtdışından Telefon Getirme Şartları Neler, Nasıl Getirilir? Yurtdışı Telefon Kaydı Ücreti Ne Kadar?
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Yurtdışından telefon getirme şartları nelerdir, nasıl getirilir?

Yurtdışından telefon getirmede kazançlı olup olmayacağınız satın aldığınız telefon modeline göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca ürünün ülkeye giriş yaptığı tarih belirleyici etkenler arasında yer almaktadır. İşte Yurtdışından telefon getirme şartları ve ücreti hakkında merak edilenler...

Yurtdışından Telefon Getirme Şartları Neler, Nasıl Getirilir? Yurtdışı Telefon Kaydı Ücreti Ne Kadar?

Yurtdışından telefon almak istediğinizde dikkat etmeniz gereken çeşitli noktalar bulunmaktadır. Yurtdışı telefonlarındaki fiyat farkını belirleyen bazı faktörler dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz günlerde yurtdışından telefon getirme şartları ve nasıl getirileceğine dair Ticaret Bakanlığı açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar...

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME ŞARTLARI NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin 3 takvim yılında 1 adet teknik takibini mümkün kılmak amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor." denildi.

YURT DIŞINDAN 2. EL TELEFON GETİRMEK

Yapılan açıklama, "Yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirilmesi önlenecek" ifadeleri ile devam etti.

YURT DIŞINDAN KAÇ TANE TELEFON GETİRİLEBİLİR?

Yeni düzenleme sonrasında 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olan şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi. Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek. Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak.

YURT DIŞI TELEFON KAYDI ÜCRETİ NE KADAR?

Telefon kaydı için 2732 TL harç ücreti yatırılmalıdır. Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücreti, 2022 yılında toplam 2732 TL'ye mal olmaktadır.

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır. E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2022 yılı için 2732 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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