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Yurtiçi Kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo sitesi neden açılmıyor?

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Web sitesine ulaşılmakta zorluk çekilmesi nedeniyle vatandaşlar; Yurtiçi Kargo çöktü mü ve web sitesi neden açılmıyor sorularının cevaplarını arıyor...

Yurtiçi Kargo çöktü mü? Yurtiçi Kargo sitesi neden açılmıyor?

Yurtiçi Kargo kullanıcıları web sitesine erişim sıkıntısı nedeniyle "Yurtiçi Kargo çöktü mü" aramaları yapıyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?

Yurtiçi Kargo'nun web sayfasına bugün erişim sorunu yaşandı. Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Dağıtım ve kargo alım operasyonlarımızda herhangi bir aksama yoktur ve ekiplerimiz siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

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