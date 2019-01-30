Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor

Giriş: 30.01.2019 - 09:59 | Güncelleme:  

'Arka Sokaklar' dizisinin Zeliha'sı oyuncu Yüsra Geyik bir süredir beraber olduğu sevgilisi Serkan Sümer'le tatile çıktı

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    Ünlü oyuncu Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer’in tatil için tercihi Paris oldu. 

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    Şehrin Champs-Elysees, Eiffel, Disney Land, Louvre Müzesi, Notre Dame gibi birçok turistik bölgesini gezen çift, romantik fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

  • 3Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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    Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterine hayat veriyor. 

  • 4Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 5Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 6Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 7Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 8Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 9Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 10Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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  • 14Yüsra Geyik ile sevgilisi Serkan Sümer, Paris'te tatil yapıyor - Magazin haberleri
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