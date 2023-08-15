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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Yusuf Demir, Basel'de - Galatasaray Haberleri

        Yusuf Demir, Basel'de

        İsviçre ekibi Basel, Galatasaray'dan Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 14:03
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        Galatasaray'da istediği istikrarı yakalayamayan Yusuf Demir, İsviçre ekibi Basel'e transfer oluyor.

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        20 yaşındaki Avusturyalı kanat oyuncusun Basel'e kiralık olarak giderken, sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alacak.

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        2022-23 sezonun başında Galatasaray'a Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf sarı-kırmızılı takımda sadece 6 resmi maçta forma şansı bulurken, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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