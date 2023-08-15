Yusuf Demir, Basel'de
İsviçre ekibi Basel, Galatasaray'dan Yusuf Demir'i satın alma opsiyonuyla kiraladı
Galatasaray'da istediği istikrarı yakalayamayan Yusuf Demir, İsviçre ekibi Basel'e transfer oluyor.
20 yaşındaki Avusturyalı kanat oyuncusun Basel'e kiralık olarak giderken, sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alacak.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'a Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf sarı-kırmızılı takımda sadece 6 resmi maçta forma şansı bulurken, gol veya asist katkısı sağlayamadı.