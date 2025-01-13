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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Yusuf Erdoğan: Artık acıyor, acı veriyor - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Yusuf Erdoğan: Artık acıyor, acı veriyor

        Konyaspor'un oyuncularından Yusuf Erdoğan, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından hakem yönetimine ilişkin, "Artık acıyor, acı veriyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 23:34 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:34
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        "Artık acıyor, acı veriyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Yusuf Erdoğan, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Mağlubiyet sonrası konuşan Erdoğan, "Bugün berabere kalacağımızda üzüleceğimiz bir maçtan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yaptık." dedi.

        "EŞİT ŞEKİLDE ADALET OLMALI"

        Hakem kararlarını eleştiren 32 yaşındaki futbolcu, "Çok şey söylemek istiyorum ama... 13. yılım Süper Lig'de. Artık futbol dışını konuşmak yoruyor. Mutsuzuz dışarıya konuşmaya. Bireysel hataları tabii ki konuşacağız ama kırılma anları aleyhimize oldu. Uğurcan'ın pozisyonu yüzde yüz kırmızı kart. Prip'in pozisyonu penaltı. Kırılma anları hep aleyhimize çalındı. Yarıştan kopmamak adına böyle basit şeylere gerek yok. Marka değerimiz adına üzücü. Marka değerini arttırmamız gerekiyorsa, eşit şekilde adalet olmalı." ifadelerini kullandı.

        "ARTIK ACIYOR, ACI VERİYOR!"

        Erdoğan ayrıca, "Üzgünüz. Seri yapmak zorundayız artık. Hakem konuşmayacağım ama artık acıyor, acı veriyor! Yapacak bir şey yok. Futbolumuzun böyle devam etmesini istemiyoruz. Futbolcuların konuşulduğu bir lig istiyoruz. İnşallah herkes kendisine çuvaldızı batırır." sözlerini sarf etti.

        "BİZ SADECE RAKİBİMİZE MAĞLUP OLMAK İSTİYORUZ"

        Üzgün olduğunu belirten Erdoğan "Artık hakem konuşmaktan yorulduk. Oynadığım tüm kulüplerde bu sıkıntıları yaşadım. Büyük derbiler de oynadım, Anadolu takımlar ile böyle büyük maçlara da çıktım. Bir maçtan kendi hatalarımızı konuşarak ayrıldığımı görmedim bugüne kadar. Bugün de bireysel hatadan yediğimiz goller var ama maçın kırılma anlarımı yorumlayamıyorum, acı veriyor. Bugün yabancı arkadaşlarımızla konuşuyoruz, maçı kazanacağımıza inanamıyoruz! Çünkü maçın içinde öyle bir kırılma anlarını rakibe veriyorlar ki... Olmayan fauller çalınıyor, atağı çıkarken durduruluyor. Net bir kırmızı kart var. Fenerbahçe 10 kişi kalsa bambaşka bir maç olacak. Yüzde yüz penaltı pozisyonu var. Böyle kırılma anlarını kazanamazsanız, maçı da kaybediyorsunuz bir şekilde. Biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz, saha dışındaki oyunlara değil. Üzgünüz bugün." dedi.

        "HAKEM ÖZÜR DİLEDİ"

        Hakemin kendisinden özür dilediği söyleyen futbolcu, "Bugün tam çalayım mı, çalmasam mı arasında gitgeller olduğu zaman ister istemez hakem konuşuluyor. Çok fazla baskı var üzerlerinde. Vücut dilleri saha içerisinde beni çok rahatsız ediyor. İki tane pozisyon var bugün. Hakem, "Özür dilerim, çalamadım, kaçırdım pozisyonu" diyor. Bana bunu dedikten sonra artık saha içerisinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Onların üzerinde baskılar olabiliyor ama bizim marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Anadolu kulüplerinin de şampiyonluğa oynayan kulüpler kadar konuşulması gerekiyor. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım." ifadelerini kullandı.

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