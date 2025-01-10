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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yusuf hayal kırıklığı! - Galatasaray Haberleri

        Yusuf hayal kırıklığı!

        Galatasaray'ın büyük beklentilerle 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Demir hayal kırıklığı yarattı

        Giriş: 10.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:49
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        Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le karşı karşıya gelirken Okan Buruk kulübeden beklediği ışığı alamadı.

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        Buruk’un az forma şansı bulan oyuncularını denediği bu müsabaka bir anlamda Yusuf Demir için de test maçıydı.

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        Sarı-kırmızılılara 2022 yılında 6 milyon Euro’yla transfer olan genç futbolcu sahada beklentilerin altında kaldı.

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        Topu ayağına aldığında teknik kapasitesi ve yeteneğiyle hayal kurduran Yusuf karar aşamasında fark yaratamadı.

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        Başakşehir karşısında 45 dakika süre alan 21 yaşındaki oyuncu Galatasaray’da ilk 11’i zorlayabilmesi için süreye ihtiyacı olduğunu gösterdi.

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        Avusturya A Milli Takımı formasını giyen Yusuf Demir bu nedenle yabancı statüsünde sayılıyor.

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        Galatasaray 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği genç futbolcuyu kaybetmek değil kazanmak istiyor.

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        Önceki sezonlarına göre antrenman performansı ve takım içi tavrı değişen genç futbolcu gözden çıkarılmış değil.

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        Galatasaray yönetimi Eren Elmalı transferinde adı geçen Yusuf’a çok güvendiklerini ve beklentilerinin olduğunu ifade ediyor.

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        Sarı-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki futbolcuyu Türkiye içinde düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.

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        Daha önce Rapid Wien, Basel ve Barcelona formalarını terleten Yusuf’un yurt dışına kiralanma seçeneği üzerinde ise şu an için durulmuyor.

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        Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 12 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

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