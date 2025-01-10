Yusuf hayal kırıklığı!
Galatasaray'ın büyük beklentilerle 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Demir hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le karşı karşıya gelirken Okan Buruk kulübeden beklediği ışığı alamadı.
Buruk’un az forma şansı bulan oyuncularını denediği bu müsabaka bir anlamda Yusuf Demir için de test maçıydı.
Sarı-kırmızılılara 2022 yılında 6 milyon Euro’yla transfer olan genç futbolcu sahada beklentilerin altında kaldı.
Topu ayağına aldığında teknik kapasitesi ve yeteneğiyle hayal kurduran Yusuf karar aşamasında fark yaratamadı.
Başakşehir karşısında 45 dakika süre alan 21 yaşındaki oyuncu Galatasaray’da ilk 11’i zorlayabilmesi için süreye ihtiyacı olduğunu gösterdi.
Avusturya A Milli Takımı formasını giyen Yusuf Demir bu nedenle yabancı statüsünde sayılıyor.
Galatasaray 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği genç futbolcuyu kaybetmek değil kazanmak istiyor.
Önceki sezonlarına göre antrenman performansı ve takım içi tavrı değişen genç futbolcu gözden çıkarılmış değil.
Galatasaray yönetimi Eren Elmalı transferinde adı geçen Yusuf’a çok güvendiklerini ve beklentilerinin olduğunu ifade ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki futbolcuyu Türkiye içinde düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.
Daha önce Rapid Wien, Basel ve Barcelona formalarını terleten Yusuf’un yurt dışına kiralanma seçeneği üzerinde ise şu an için durulmuyor.
Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 12 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.