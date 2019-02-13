Süper Lig'de üst üste yaşanan hakem hatalarının ardından görevinden istifa eden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, NTV'ye konuştu. Namoğlu'nun sözleri şöyle:

"ATAMALARI YAPTIK, İSTİFA DİLEKÇEMİ YAZDIM"

"İstifa dilekçemi yazdım. Maçların hakemlerini de atadık. Yarın sabah itibariyle görevimiz bitecek.

İstifa kararımı arkadaşlarla görüştüm. Devre arasında değerlendirmeler yaptık. Buna neden olan şey ise TFF'ye yakın olan medya gruplarından karşıt haberler çıkmaya başladı. Ocak ayındaki seminerde devam kararı aldık ve devam ettik. Ancak sonrasında bu haberler devam etti. Son damlayı taşıran Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kabul edebileceğimiz bir olay değildi. Hakemin yeteneği belliydi ve onu FIFA hakemi yapmıştık.

Ben hakemliğimde dahil, hep adaletli çalıştım. Hiçbir takıma öncelik tanımadım. Hep dürüst davrandık. Hata yaptık mı, yaptık. Arkadaşlarımızla görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık. Ben de telefon açıp Başkan'a söyledim. Federasyondan bir talep gelmedi, biz kendimiz ayrılmak istedik. Bugüne kadar hep ismimizi koruduk. Ancak ismimiz yıpranmaya başladı. Hayatımda hiçbir zaman koltuk için direnmedim. Gerektiğinde koltuğu bırakıp gitmeli diye düşünüyorum.

"HAKEMLERİ KORUMAK İÇİN DİNLERDİRME KARARI ALDIK"

(Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i süresiz dinlendirme açıklamasıyla ilgili olarak) Yayın organlarında, 'düdükler asılacak, hakemlikleri bitecek' yayınları vardı. Bir pozisyonla hakemlik bitmez. Böyle bir şey yok. Hakemleri koruma adına dinlendirme kararı aldık. Daha önce, isim vermeyeyim, birçok hakem arkadaşımızın hakemliği hata yaptıkları için bitirildi. Örneğin, Deniz Ateş Bitnel. Aynı şey olmasın diye açıklama yaptık. Bu açıklama alındı, kulübün açıklaması haline getirildi.

"BAZI HAKEM ARKADAŞLAR EKRANA RAĞMEN YANLIŞ KARAR VERDİLER"

Adalet gelecek diye düşündük ama bazı hakem arkadaşlar ekrana gelmelerine rağmen yanlış kararlar verdiler. Görüyor, izliyor yanlış karar veriyor. Yorumları o şekilde oluyor ama x, y, z takımına karşı bir şeyleri yok. Atama yapan arkadaşlar da objektif şekilde çalışıyor. Dürüstlüğümüzden, karakterimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bize müdahale etmek isteyenlere hep karşı çıktık.

Erzurumspor - Rizespor maçında benim Rizeli olmamla ilgili şeyler söylediler. Maçın hakemi önce ne verdi? Golü verdi. Sonra VAR'a gitti, kararı değiştirip golü iptal etti. Art niyetli olan insan, hemen orada faulü çalardı.

VAR KONUŞMALARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

(VAR hakemleri ile orta hakem arasındaki diyaloglar neden yayınlanmıyor? sorusu) IFAB'ın bu konuda protokolleri var. Bu konuşmaların kamuoyuna yansıtılmaları yasak.

Rahmetli Hasan Doğan, bir operasyon yaptı. Niye yaptı temizliği zamanında? Bir şeyler yok oldu, ondan sonra 3 Temmuz geldi. Belli bilgi, belge, bir şeyler vardı. Temizlenenlerin bazı kesimleri hortlamaya başladı. Özgür Yankaya, Fenerbahçe stadına gitmiyor dendi ama kupa maçına gitti bu sene. Halis Özkahya da aynı şekilde. Belirli süre bekletilmişti, biz özen gösterdik bunun yaşanmamasına. Hüseyin Göçek, Başakşehir maçına çıkmıyordu mesela. Biz görevi verdik."