Yusuf Tunaoğlu mezarı başında anıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane futbolcularından merhum Yusuf Tunaoğlu, vefatının 20. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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