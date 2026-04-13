        Yusufeli'ndeki boğa güreşleri sona erdi

        Yusufeli'ndeki boğa güreşleri festivali sona erdi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi. Yöre halkı ve il dışından gelenler, soğuk hava ve yağmura rağmen, arenaya çıkan boğaların kıyasıya mücadelesini ilgiyle izledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Yusufeli'ndeki boğa güreşleri sona erdi
        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

        Artvin Valiliği koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübü tarafından Sarıgöl Dutluk mevkisinde düzenlenen festivalde Artvin ile çevre iller Rize ve Erzurum'dan getirilen 104 boğa arenaya çıktı.

        Boğaların, orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde kıyasıya mücadele ettiği güreşler dün sona erdi.

        Festival kapsamında ilçeye gelenler, soğuk hava ve yağmura aldırış etmeden boğa güreşlerini heyecanla izledi.

        Dereceye giren boğa sahiplerine ödül verildi. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği organizasyonda 25 hakem ve çok sayıda görevli yer aldı.

        Toplamda 500 bin lira para ödülünün verildiği festival, ödül töreniyle tamamlandı.

