Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Yüz Yıllık Mucize'den üzücü haber geldi. Yönetmenliğini Hilal Saral'in yaptığı, senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme aldığı ve her Perşembe günü izleyici ile buluşan Yüz Yıllık Mucize dizisi final kararı aldı. İşte, dizinin final bölümüne dair detaylar...