Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar! Haziran 2025 Hangi banka ne kadar yüzde 0 faizle kredi veriyor?
Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyası sunan bankaların güncel listesi ve detaylar...
Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor. Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...
EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans