Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar! Haziran 2025 Hangi banka ne kadar yüzde 0 faizle kredi veriyor?

Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor. Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...