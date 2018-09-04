Mehmet Çalışkan'ın haberine göre yüzyılın casusu İlyas Bazna hakkında bugüne kadar 3 film çekildi. Bazna'yı önce Vedad Karaokçu, daha sonra James Mason canlandırdı. Erdal Beşikçioğlu'nun yeni İlyas Bazna olduğu 'Çiçero'nun çekimleri sona erdi
1
1|12
Yüzyılın casusunun Mata Hari olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hindistan doğumlu Hollandalı Mata Hari, 1'inci Dünya Savaşı'nda Almanya adına çalıştı. Asıl adı Margaretha Geertruida Zelle olan oryantal Mata Hari, 1917'de Fransa tarafından kurşuna dizilerek idam edildi.
2
2|12
Hakkında çok sayıda film çekilmesi ölümünden yıllar sonra Mata Hari'yi dünyaca ünlü biri haline getirdi. Özellikle de ölümünden 14 yıl sonra, 1931'de çekilen ABD yapımı 'Mata Hari'. Filmde, ünlü casusu Greta Garbo canlandırdı.
3
3|12
Mata Hari, hakkında çekilen filmlerden, dizilerden ve yazılan kitaplardan dolayı çok ünlü biri haline gelse de yüzyılın en önemli casusunun Sırbistan doğumlu Türk İlyas Bazna olduğu kabul ediliyor. Bunun nedeni de Çiçero kod adlı Bazna'nın 2'nci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmesidir. MİT adına çalışan Bazna, Türkiye'nin savaşa girmemesinde önemli rol oynadı.
4
4|12
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Hugessen'in uşağı olan İlyas Bazna, müttefiklere ait gizli bilgileri Naziler'e sattı. O bilgilerden biri 1944'te müttefik kuvvetlerin Sofya'yı bombalayacağı yönündeydi. Ne var ki Almanlar, Bazna'ya inanmadı. Müttefik kuvvetler, İlyas Bazna'nın dediği gibi Sofya'yı bombaladı. Almanlar hezimete uğrayarak büyük kayıplar verdi. İlyas Bazna, Türkiye'nin Sovyetler Birliği üzerinden silah anlaşmaları yapmasına ve Sovyetler Birliği kanadına çekilmesi için baskı yapılmasını açığa çıkartan belgeleri de Almanlar'a sattı. İşte bu adım 2'nci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirdi. Çünkü Uluslararası arenada Türkiye'ye uygulanan baskıyı ortaya çıkartan bu belgelerle Almanlar, müttefik devletlere nota verdi ve Türkiye'nin savaşa girme ihtimalini sonlandırdı.
5
5|12
Almanlar, bilgiler için İlyas Bazna'ya sahte para verdi. Daha sonra da sahte para bulundurma suçundan hakkında soruşturma başlattı. Bazna, bunun üzerine Arjantin'e kaçtı. Savaşın sonunda Almanya'ya dönen İlyas Bazna, sahte paralar ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Almanlar'ı tazminata mahkum etti. Ünlü casus, 1970'te gece bekçiliği yaptığı Münih'te 66 yaşında vefat etti.
6
6|12
MİT'in resmi internet sitesinde yer alan ve Dr. Erdal İlter tarafından yazılan Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi isimli kitapta "Özveri ve vatan sevgisiyle dolu olarak, çok sınırlı teknik ve parasal imkânlarla görev yapan MAH'ın Kontr Espiyonaj unsurları bu dönemde, hayati değerdeki bilgi, belge ve manevra olanaklarını siyasi iktidara sunarak Türkiye'nin savaşa sokulmamasında etkin rol oynamışlardır. Başka bir ifadeyle, Kontr Espiyonaj unsurlarının operasyonel zeka ve yönlendirmelerinin, dönemin siyasi konjonktür ve MAH'ın yapısal tablosuna göre çok önde ve ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak, Çiçero'nun (İlyas Bazna) çok taraflı ve maksatlı arayışlarının, bu operasyonel zekâ ile ortaya çıkarılması ve entelijans konusunda önemli sonuçların alınması gösterilebilir" denilen İlyas Bazna hakkında bugüne kadar 3 film çekildi.
7
7|12
İlyas Bazna hakkında çekilen ilk film Mehmet Muhtar'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Ankara Casusu'. 1951'de çekilen filmde Bazna rolüne Vedad Karaokçu büründü. Rol arkadaşlarıysa Berrin Aydan, Münir Ceyhan, Atıf Kaptan ve Kadir Savun oldu.
8
8|12
Amerikalılar da yüzyılın en önemli casusunun hikâyesine kayıtsız kalmadı. İlyas Bazna hakkında çekilen ikinci filmi 1952 yapımı '5 Parmak'. Joseph L. Mankiewicz'ün yönettiği filmde Bazna'yı James Mason canlandırdı.
9
9|12
2 dalda Oscar'a aday gösterilen '5 Parmak'ın çekimleri Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
10
10|12
Yaşarken hakkında biri Türk diğeri ABD yapımı iki film çekilen İlyas Bazna'nın casusluğunu hikâye edinen bir diğer filmse ölümünden 48 yıl sonra çekilen 'Çiçero.
11
11|12
Serdar Akar'ın yönettiği 'Çiçero'da İlyas Bazna'yı bu kez Erdal Beşikçioğlu karakterize etti.
12
12|12
Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan, gösterime ocakta girecek olan 'Çiçero'da Erdal Beşikçioğlu'na Burcu Biricik eşlik ediyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.