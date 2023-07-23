Zaha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray’dan Wilfried Zaha transferi için KAP açıklaması - Futbol Haberleri

Zaha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray’dan Wilfried Zaha transferi için KAP açıklaması - Futbol Haberleri

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi. Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun bu akşam saat 22.00'de İstanbul'da olacak. Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte, detaylar...

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

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ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinde İngiltere'nin Croydon kentinde doğdu. Futbola Crystal Palace'ın altyapısında başladı. 2010 yılında A takıma yükseldi ve ilk sezonunda 33 maçta 7 gol attı. 2013 yılında Manchester United'a transfer oldu, ancak burada fazla forma şansı bulamadı ve 2014 yılında Crystal Palace'a geri döndü.

Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği ikinci döneminde çok daha başarılı oldu. 2015-2016 sezonunda 11 gol atarak takımının Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. 2016-2017 sezonunda da 10 gol atarak takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.