Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide; Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla golle tanışmış oldu.

Empoli’den devre arasında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu müsabakanın 55. dakikasında sağ kanatta Dirar’ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Müsabaka boyunca etkili bir oyun sergileyen Zajc taraftarı ve teknik heyeti mest etti.

Fenerbahçe’nin devre arasında Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar da sarı-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş karşısında attı. 61. dakikada sağ taraftan Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Sadık yaptığı düzgün kafa vuruşuyla Fenerbahçe’nin ikinci golünü atan isim oldu. Çiftpınar attığı bu golle sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti.