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Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

Üniversite harç ücretleri gündeme geldi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı harç ücretleri netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına bu yıl itibarıyla zam yapıldı. Zam sonrası güncel üniversite harç ücretleri ve ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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  • Zamlı harç ücretleri: üniversite harç ücretleri ne kadar, zam geldi mi? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

    Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerin aldığı ücret olan üniversite harcı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Resmi Gazete'de yayımlanan zam kararı sonrasında milyonlarca öğrenci üniversite harç ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte fakülte fakülte üniversite harç ücretleri listesi...
  • Zamlı harç ücretleri: üniversite harç ücretleri ne kadar, zam geldi mi? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

    ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.
  • Zamlı harç ücretleri: üniversite harç ücretleri ne kadar, zam geldi mi? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

    ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

    Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.
  • Zamlı harç ücretleri: üniversite harç ücretleri ne kadar, zam geldi mi? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

    2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

    Tıp fakülteleri: 961 lira
    Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira
    Veterinerlik : 629 lira
    Pilotaj: 765 lira
    Bilgisayar: 630 lira
    Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
    Güzel Sanatlar: 513 lira
    Fen Edebiyat: 463 lira
    Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
    İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
    Açık Öğretim: 105 lira
    Konservatuvar: 958 lira
    Turizm: 463 lira
  • Zamlı harç ücretleri: üniversite harç ücretleri ne kadar, zam geldi mi? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?

    UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

    Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira
    Pilotaj: 6.944 lira
    Bilgisayar: 2.486 lira
    Mühendislik: 2.486 lira
    Mimarlık: 2.486 lira
    Güzel sanatlar: 3.130 lira
    Fen edebiyat: 2.084 lira
    Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira
    İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira
    İletişim fakültesi: 1.564 lira

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