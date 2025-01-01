Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücret düzenlemesini duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında asgari ücret, geçen yıla göre yüzde 30 artışla net 22.104,67 TL olarak belirlendi. Brüt ücretin ise 26.005,50 TL olacağı açıklandı. Bu gelişme, çalışanların bütçelerini yeniden planlamalarını gündeme getirirken, zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak? İşte zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı kritik tarih...
Asgari ücret artışıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 30 zam yapılan yeni asgari ücreti 22.104,67 TL olarak duyurdu. Bu artış ile birlikte zamlı maaşların ödeneceği tarih de gündeme geldi. Şimdi gözler, zamlı maaşların hesaplara yatacağı kritik tarihte. Peki, zamlı maaş ödemeleri hangi tarihten itibaren yapılacak? İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, asgari ücret yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışan işçiler yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 1 Şubat’ta alacaklar.
BİRÇOK KALEMDE DEĞİŞİKLİK
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.