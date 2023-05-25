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Zaniolo'nun annesinden flaş tepki! İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesco Costa, Corriere dello Sport'ta çıkan 'Nicolo'nun Galatasaray idmanında arkadaşları tarafından aralarına alınmadığı' haberine tepki gösterdi

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  • Zaniolo'nun annesinden flaş tepki! İşte o paylaşım...

    Galatasaray'a devre arasında katılan Nicolo Zaniolo'nun annesinden İtalyan basınına tepki geldi.
  • Zaniolo'nun annesinden flaş tepki! İşte o paylaşım...

    İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesco Costa, Corriere dello Sport'ta çıkan Nicolo'nun Galatasaray idmanında arkadaşları tarafından gözardı edildiği ve aralarına alınmadığı haberini ve başka fotolarını paylaşırken, haberlerin yanlış olduğuna tepki gösterdi.
  • Zaniolo'nun annesinden flaş tepki! İşte o paylaşım...

    Yaptığı ilk paylaşımda, "Bu sizin görmek istediğiniz..." sözlerine yer veren Costa ikinci paylaşımda, takımla birlikte fotoğraflarına yer verirken, "Bu da gerçekte olan..." sözleriyle paylaştı.
  • Zaniolo'nun annesinden flaş tepki! İşte o paylaşım...

    Galatasaray'a devre arasında 15 milyon Euro bonservis bedeli ile Roma'dan kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 9 lig maçında takımına 3 gollük katkı sağladı.
  • Zaniolo'nun annesinden flaş tepki! İşte o paylaşım...

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