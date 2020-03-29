Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan fakat ilginç bir kararla devre arasında Almanya'da küme düşmeme mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias "Zanka" Jorgensen, ülkesinde Eurosport'a bir röportaj verdi. Ayrıca ülkesinde yayın yapan bir medya kuruluşu Zanka'nın takımı izin vermemesine rağmen Danimarka'ya döndüğünü de iddia ederken milli oyuncu verdiği röportajda Fortuna Düsseldorf'da antrenmanları isteyenlerin yapabileceğini bildirdi.

Zanka yaptığı açıklamalarda, "İdmanlara katılmak isteyenler, Salı ve Perşembe günü katılabiliyorlar. Webcam'da Alman bir çalıştırıcı ile çalışabiliyorsun. Günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz, bisikletime biniyorum. Oturma odasında zıplıyorum. Bize kamera üzerinden tavsiyeler veriyor ve çalışma zamanımızı böyle geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"YAZIN NE OLUR BİLMİYORUM"

Fenerbahçe hakkında da demeçler veren Zanka, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı. Çok fazla bilinmeyen var ve şu anda geleceğimin ne olacağını sadece tahmin edebilirim. Yaz aylarında Fenerbahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz" şeklinde konuştu.